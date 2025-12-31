Başkentte kar yağışı

31.12.2025 04:19

Başkentte kar yağışı
Anadolu Ajansı

AA

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

 

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.

 

Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı başkenti beyaz örtüyle kapladı.

Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bazı otomobil sürücüleri, yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti.

 

Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynadı.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

