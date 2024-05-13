Başkent'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da hafif ticari araç, hızlı tren köprüsü ayağına çarptı. Araçta sıkışan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Başkent'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Polatlı Eskişehir yolu üzeri, Polatlı OSB önünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Tuncay Yılmaz idaresindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı tren köprüsü ayağına çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Araçta sıkışan 5 kişi Büyükşehir Belediyesi Polatlı İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada Halil Yılmaz (70), Tuncay Yılmaz (53) ve Handan Turan (53) olay yerinde hayatını kaybederken Emre T. ve Şaban Y. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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