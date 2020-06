Başkentte konaklama tesislerinde uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendi

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının "Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu genelgesi ve gündemindeki konuları görüşerek bazı kararlar aldığı belirtildi.



Toplantıda, halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek otel, termal ve kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler ve kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi.



Karar uyarınca, Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler esas alınarak konaklama tesisi bünyesinde bulunan tüm bölümlerine yönelik temizlik ve hijyen uygulamaları ve süreçleri, misafir ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak ve yönlendirilecek kişi ve kurumları, hastalık belirtileri gösteren misafire personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere "Tesis İçi Salgın Tedbir Planı" hazırlanacak.



Söz konusu plan, tesiste personel ve misafirlerin kolaylıkla görebileceği alanlara ve misafir odalarına asılacak ve tesisin internet sitesinde yayımlanacak.



Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan ilave tedbirler dikkate alınarak güncellenecek.



Tesislerdeki restoran, yemekhane giriş ve çıkışları ATM noktaları, lavabo çıkışları, havuz, hamam, sauna, termal ve kaplıca gibi el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacak.



Misafirlere, resepsiyonda koronavirüs (Kovid­-19) ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgilendirme yapılacak.



Salgın süresince tesislerde bulunan kapalı alanlarda konser, gösteri gibi toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecek. Tesis bünyesinde bulunan mescitler, İçişleri Bakanlığının 22 Mayıs 2020 tarihli genelgesi hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecek.



Mescitlerin anılan genelge kapsamında kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler mescit girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.



Kaymakamlıklarca, konaklama tesisleri ve alt faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı ve yapacağı tüm düzenlemeler takip edilerek uygulama gözden geçirilecek ve gerekli

hallerde güncellenecek.



Konaklama tesisleri, yemekhane, spor merkezleri, hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları için belirlenecek mesafe kurallarının herhangi bir sıkıntı oluşturmadan uygulanmasına imkan verecek sayıda misafir kabulü yapacak.



Gelen misafirlerin tesislere kabulleri esnasında, termal kamera veya temassız ateş ölçerlerle ateşlerinin ölçülmesi, vücut sıcaklığı kontrollerinde kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir tespitin yapılması ya da misafirlerin tesise girişte veya konaklamaları sırasında

herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri durumunda ve acil hallerde bu kararın ilgili hükümlerine göre hareket edilecek.



Misafirlerin tesislere giriş işlemleri sürecinde valiz ve/veya eşyalarının belboy tarafından taşınması durumunda, belboy tarafından misafirlerin eşyalarına temas edilen her nokta taşıma işlemi bittikten sonra dezenfektan malzemelerle silinecek veya eşya taşıma işlemi öncesinde her misafir için ayrı ayrı steril eldiven kullanılarak işlem gerçekleştirilecek.



Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları, koronavirüs (Kovid­-19) geçirip geçirmedikleri, geçirdiler ise son negatif test tarihinden itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle

takibe girip girmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilecek.



Koronavirüs hastası olanların rahatsızlığı atlatmış olsa bile bu durumun üzerinden asgari olarak belirlenen süreyi geçirmediği tespit edilen ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takip altında olan misafirlerin tesise kabulleri yapılmayacak.



Temas ve izleme takibinin yapılabilmesi amacıyla her misafirin bulunduğu kattaki diğer misafirlerin (özellikle sağ ve sol yan odaları ile karşı odasında kalanların) bilgileri tesislerden ayrılmalarından itibaren 14 gün süreyle muhafaza edilecek.



ODALARDA DETAYLI TEMİZLİK

Odalarda bulunan su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları, kapı ve pencere kolları ile çekmece kulpları gibi misafirlerin sıklıkla temas ettiği ve edebileceği tüm noktalar misafir tesisten ayrıldığında temizlik ve hijyen bölümündeki hükümlere uygun olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.



Tesis yönetimince, misafirlerin konaklama süresi göz önünde bulundurularak her misafir için ayrı ayrı olacak şekilde gerekli tıbbi ve bez maske gibi ve alkol bazlı el antiseptiği ve dezenfektanı bulundurulması sağlanacak.



Odalarda misafirin kullanımına sunulan yatak örtüsü, çarşaf, yastık kılıfı gibi malzemeler her misafir için ayrı ayrı planlanacak, misafirin konaklama süresince belli aralıklarla en az 60 derece yıkanacak.



Her misafir ayrıldıktan sonra kişisel kullanıma sunulan malzemeler muhakkak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.



KÜÇÜK MASALARDA ÇAPRAZ OTURMA DÜZENİ

Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.



Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.



Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapılması halinde diğer masalarla 1,5 metre mesafe korunacak şekilde gerekli düzenleme yapılacak.



Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak. Masa yanlarına sandalye konularak oturma düzeni oluşturulmayacak.



Karşılıklı oturmada masa eni 70 santimetreden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak veya iki masa birleştirilerek kullanılacak, böylece karşılıklı oturma mesafesi artırılacak.



Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları en az 1 metre genişlik olması ve bu alanlarda görev yapan personelin maske ve siperlik kullanması şartı ile kullanılacak.



Yemek ve ara öğün saatleri yoğunluğa sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenecek. Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak.



Lokanta ve restoran alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.



Ortak kullanımda olan çay ve kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazların aynı personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecek.



Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten sonra kapalı alanlarda muhafaza edilecek ve el değmeden misafirlere sunulacak.



HAVUZLARDA 8 METREKAREYE 1 KİŞİ

Havuz suyunun, havuz çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanacak. Havuz suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 1­3 ppm, kapalı havuzlarda 1­1,5 ppm arasında tutularak klor seviyesinin periyodik olarak kontrolü sağlanacak.



Kapalı olan havuzların metrekaresi hesaplanarak aynı anda havuz alanında 4 metrekareye 1 kişi, havuzda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kişi sayısına sınırlandırma getirilecek.



Temas ve izlem takibinin sağlanabilmesi amacıyla kapalı havuza girişler kayıt altına alınarak asgari 14 gün süreyle muhafaza edilecek.



Çocuk kapalı yüzme havuzlarının da kapasitesi belirlenerek 8 metrekareye 1 çocuk olacak şekilde ebeveyn gözetiminde kullanılması sağlanacak.



Açık ve kapalı havuzlarda koronavirüs (Kovid­-19) kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulacak. Açık ve kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri gibi aktiviteler yapılmayacak.