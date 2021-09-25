Başkentte 'kupon' operasyonu: 60 kişi tutuklandı

Ankara'da bahiste yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 60 şüpheli tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplarla birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara karşı harekete geçti.

Sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplarla birçok kişiyi mağdur eden dolandırıcılara 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı.



Farklı tarihlerde yapılan 3 operasyonda toplamda 87 kişiye işlem yapıldı.

60 şüpheli tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı.