Başkentte metroda duman paniği

Başkentte Demetevler Metro istasyonundan gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, metro aracındaki yolcuları tahliye ettiği sırada araçtan yükselen duman paniğe neden oldu.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ederken, metro istasyonuna girişler kapatıldı. Bölgedeki ulaşım aktarmalı olarak ring seferleri ile sağlandı. EGO'dan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.