Başkentte metroda duman paniği

Ankara Demetevler Metro istasyonundan dumanlar yükseldi. Tahliye edilen yolcular panik yaşadı.

Başkentte metroda duman paniği

Başkentte Demetevler istasyonundan gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
Bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, metro aracındaki yolcuları tahliye ettiği sırada araçtan yükselen duman paniğe neden oldu.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ederken, metro istasyonuna girişler kapatıldı. Bölgedeki ulaşım aktarmalı olarak ring seferleri ile sağlandı. EGO'dan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...