Başkentte tıra uyuşturucu operasyonu
29.12.2025 05:03
DHA
AA, DHA
Ankara'da polisin park halindeki bir tırda yaptığı aramada 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yunus ekipleri Etimesgut ilçesinde uyuşturucu madde yüklü olduğu şüphesiyle park halindeki bir tırda arama yaptı.
Aramada 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.