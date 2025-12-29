Başkentte tıra uyuşturucu operasyonu

29.12.2025 05:03

Başkentte tıra uyuşturucu operasyonu
DHA

AA, DHA

Ankara'da polisin park halindeki bir tırda yaptığı aramada 3 kilo 850 gram kokain ve 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yunus ekipleri Etimesgut ilçesinde uyuşturucu madde yüklü olduğu şüphesiyle park halindeki bir tırda arama yaptı.

 

Aramada 3 kilo 850 gram kokain ve paket halinde 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram