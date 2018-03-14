Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nden Elvankent istikametine giden Mevlana A. yönetimindeki otomobil, Selimiye Caddesi kesişiminde Zeki A'nın kullandığı araçla çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle araç yol kenarındaki boş araziye savrulurken,sürücü Zeki A. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlana A. yaralandı.



Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri araçlardan çıkardıkları yaralıları Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine götürdü.



Kimliği henüz tespit edilemeyen yaralılardan biri kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde yaşamını yitiren Zeki A'nın cesedi ise belediyeye ait cenaze aracıyla hastane morguna gönderildi.



Kaza nedeniyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi bir süre ulaşıma kapalı kaldı.