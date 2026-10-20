Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Başkentteki uyuşturucu operasyonu. 47 şüpheli yakalandı

20.10.2026 03:49

Başkentteki uyuşturucu operasyonu. 47 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı

Ankara'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 

Operasyonlarda, çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucu, 3 av tüfeği, 7 çadır, 5 elektronik terazi, 5 tabanca, 347 tabanca mühimmatı, 6 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. 

Yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.