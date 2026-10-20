Başkentteki uyuşturucu operasyonu. 47 şüpheli yakalandı
20.10.2026 03:49
Anadolu Ajansı
Ankara'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, çeşitli miktar ve farklı türlerde uyuşturucu, 3 av tüfeği, 7 çadır, 5 elektronik terazi, 5 tabanca, 347 tabanca mühimmatı, 6 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.