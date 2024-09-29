Basketbol Gelişim Merkezi açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bu eserle sporun başkentlerinden olacak

İstanbul Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, bu merkezle İstanbul'un hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacağını söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bu eserle sporun başkentlerinden olacak

Cumhurbaşkanı , İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen Gelişim Merkezi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biri.

Basketbol Gelişim Merkezi açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bu eserle sporun başkentlerinden olacak - 1 Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alıyor.

Bu güzel tesisin gençlerimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Burada sadece modern bir spor kompleksi değil aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik."

Basketbol Gelişim Merkezi açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bu eserle sporun başkentlerinden olacak - 2 Basketbol Gelişim Merkezi, 150 bin metrekare büyüklüğe sahip.

Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonlarıyla göz dolduruyor."

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