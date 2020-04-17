Baskın yapılan eğlence mekanından 21 kişi çıktı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbar sonucu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilip arama kararının çıkarılmasının ardından Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan müzikhole gece yarısı operasyon düzenlendi.



Düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatte çilingir yardımıyla açılan müzikholde bulunan 21 kişiyi gözaltına aldı.

BİRÇOK İLÇEDEN İNSAN VAR

Operasyonda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekileri gözaltına almaya çalıştığı sırada bir kişi de balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı. Düzenlenen operasyonda müzikholde bulunan kişilerden Ünye’nin dışında Fatsa, Kumru ilçelerinden gelenlerinde olduğu öğrenildi.



3150 LİRA CEZA

Gece yarısı düzenlenen operasyon sonucunda 21 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3150 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında ise adli işlem başlatıldı.



Düzenlenen operasyonda içeride bulunan kumar malzemelerine el konuldu.

VİRÜSÜ YENEN PROFESÖR, NTV'YE KONUŞTU