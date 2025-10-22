Başkonsolosluk önünde şüpheli valiz paniği

İstanbul Tarabya'daki Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önündeki kaldırımda bulunan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi.



Olay, saat 15.00 sıralarında Tarabya Yeniköy Caddesi'de Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önünde meydana geldi. Caddedeki kaldırımda duran valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri valizde inceleme yaptıktan sonra güvenlik amaçlı şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından da bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada valiz fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü.