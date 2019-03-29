Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret eden Bülent K. hakkında soruşturma başlattı.
Bahçelievler'deki ikametinde bulunamayan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da gözaltına alındı.
Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, gece saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Hastane çıkışında, ‘’Neden hakaret ettiniz, pişman mısınız?’’ sorusuna Bülent K, ‘’Herkesi çok seviyorum.’’ diye cevap verdi.
Bülent K., Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.