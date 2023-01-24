Başörtüsü teklifinin 1. maddesi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi görüşmeleri Anayasa Komisyonu'nda sürüyor.

Teklifin maddelerinin görüşüldüğü komisyonda muhalefet, birinci maddede yer alan "dini inancı sebebiyle" ibaresinin anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

CHP ve İYİ Parti, ortak bir önerge vererek ibarenin tekliften çıkarılmasını istedi. Önerge üzerindeki görüşmelerde muhalefet, bu düzeltmeyle teklife destek vereceğini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu meselenin artık sonsuza kadar gündemden çıkmasını istiyoruz. Ama metindeki sıkıntıyı gidermemiz lazım. Teklifimiz kabul edilirse sonuna kadar destek vermeye hazırız. Bu meseleyi dini inanca bağladığımız zaman başörtülü kadınlarımız sıkıntı yaşayabilir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Bülent Tezcan da "Gerçek anlamda bir çözüm getirilmesi gerekiyorsa sunduğumuz önerinin kabul edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Fethi Yıldız ise "Dini inancı nedeniyle başını örteni kaldıralım istiyorsunuz. İnancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını anlatacak , ikna edecek birisi var mı? Zaten dini inancı sebebiyle biz bu düzenlemeyi getiriyoruz." diye konuştu.

TEKLİFİN 1. MADDESİ OLDUĞU GİBİ KABUL EDİLDİ



Muhalefetin "dini inancı sebebiyle" ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Başörtüsü teklifinin "Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi, tercih ettiği kıyafetiyle eğitim ve kamu temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaktan yoksun bırakılamaz" maddesi muhalefetin itirazlarına rağmen komisyonda kabul edildi.

Gerginliğin yaşandığı komisyonu CHP ve İYİ Parti'liler terk etti.

Teklif komisyon mesaisinin ardından genel kurula gelecek. 360-400 aralığında oy çıkarsa anayasa değişikliği referanduma gidecek. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin oyları bu sayıya yetmiyor.

400 üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş olacak.

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CHP GÜNDEME GETİRMİŞTİ



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti.



Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti. Hazır hale getiren teklif, Meclis'e sunulmuştu.



Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.