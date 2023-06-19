"Başparmakla şınav çekme rekoru" ile Guinness'e girdi

"BRUCE LEE İZLERDİM, REKOR KIRDIM"

Kırdığı rekorlarla ilgili sertifikalarını da alan Ali Polat, başarılarını anlatıp, sporcu gençlere de tavsiyede bulundu.



"Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek çok büyük bir mutluluk benim için. Bu serüvene 8 yaşında başladım. Bruce Lee filmlerini izlerdim. Ona hayrandım. Filmlerinde tek parmakla şınav çekerdi, oradan kalma bir heves benim için. Çok çalıştım, emek verdim." diye konuşan Polat, "Sonunda başardım. 2018'de tek ayak üzerinde 252 defa ip atlayarak rekorlar kitabına girmeye hak kazandım." dedi.



"Başparmaklarımla 1 dakikada 76 kez şınav çekerek birinci oldum. Orada da dünya rekorunu elde ettim. Ülkemizin ve şehrimizin adını 2 defa rekorlar kitabına yazdırmak benim için çok büyük bir mutluluk." diyen Polat, sporun çok güzel bir şey olduğunu ifade etti.