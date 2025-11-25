Başsavcı Akın Gürlek: İBB duruşması Silivri'de olabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma hakkında konuştu.

Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulunan Gürlek, iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılamanın başlayacağını ifade ederek, duruşmaların Silivri'de yapılabileceğini söyledi.

Dosyada 400'den fazla şüpheli olduğunu anımsatan Gürlek, "Mahkeme duruşmaları peş peşe yaparak adil bir süreç yürütmek zorunda." dedi.

“ERTAN YILDIZ O ÇITAYI KIRDI”

Başsavcı Gürlek, devam eden soruşturmaya ilişkin önemli ayrıntılar da verdi.

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeler için, "Etkin pişmanlık bir çıtaydı. İlk başta Ertan Yıldız o çıtayı kırdı." dedi.

"Ertan Yıldız bizim için önemliydi. Şöyle önemliydi; örgütün yönetici kadrosunda İmamoğlu'nun en yakınlarından, çalışma arkadaşlarından birisiydi." diyen Gürlek dosyada daha sonra art arda yeni itirafçılar çıktığını anlattı.

"İTİRAFÇI OLUP TAHLİYE OLMAYANLAR VAR"

İtirafçı olup, tahliye edilmeyenler de olduğunu ifade eden Gürlek, şöyle devam etti:

"- Biz verilen bilgileri teyit etmemiz lazım. Çünkü aynı şeyleri söylüyorlar genelde. Ama biz yeni bilgi istiyoruz. Her söyleneni doğru kabul etmiyoruz. Bu konuyu da artık mahkeme değerlendirecek."

"PARTİ AYRIMI YOK"

Kişi, makam ve parti ayrımı yapmadıklarını söyleyen Gürlek, İBB dosyasında yer alan iş insanlarının birçoğunun AK Parti'ye yakın olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Biz burada bir makamı ve kurumu temsil ediyoruz. Bir suç varsa herkese suçtur. Kurumları ve şahısları yıpratmamak lazım. Sadece A şahsına ya da B şahsına değil. İBB soruşturmasına baktığınız zaman tutukluların çoğunun, özellikle iş insanlarının çoğunun AK Parti’ye yakın olduğunu, İmamoğlu’nun çevresindeki bazı isimlerin AK Parti’den ayrılan insanlar olduğunu görebilirsiniz. Bunlardan en bariz örnek, AK Parti’nin ilçe başkanlığını yapan İbrahim Bülbüllü. Burada bizim şahıslarla ya da partilerle ilgimiz yok. Bazı belediyelerle ilgili bilirkişi raporları istedik. Geldiği zaman gereğini yaparız. Kim suç işlemişse, gereği yapılır. Kişi, makam, parti ayrımı yapmayız. Savcının yeri, suçun olduğu yerdir ve görevini yapar.”

"AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN HÜKMÜ, MAHKEME VERECEK"

Gürlek, Aziz İhsan Aktaş'ın tahliye edilmesine yönelik soruyu da yanıtladı.

Aktaş hakkındaki yargılamanın yakın zamanda başlayacağını ifade eden Gürlek, "Örgütün çökertilmesine ilişkin kendisi samimi beyanlarda bulundu. Bulunduğu beyanların hepsinin de belgelerini teslim etti." dedi.

Başsavcı Gürlek, Aktaş hakkındaki hükmü mahkemenin vereceğini söyledi.

ETİ MADEN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ETİ Maden'in yurt dışındaki bir şirketinde yönetim kurulu üyesi olduğu ve maaş aldığı iddiasını ise yalanladı.

Yönetim kurulu üyeliğini, bakan yardımcılığı zamanında yaptığını ifade eden Gürlek, başsavcı olduktan sonra böyle bir görevde bulunmadığını kaydetti.