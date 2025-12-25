Başsavcı Akın Gürlek: Operasyonlar satıcılar üzerine yoğunlaşacak

Ünlülere ve sosyal medya fenomenlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında birçok ünlü isimden uyuşturucu testi için kan ve saç örnekleri alındı, bazıları ise tutuklandı.

Soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuşan Gürlek, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi. "Yeni isimler olacak mı, soruşturma büyüyecek mi?" sorusuna da yanıt veren Gürlek, "Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak.” dedi.

Sosyal medyada "Sadettin Saran'dan daha büyük isimler var." iddialarına ilişkin ise Gürlek, “Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor.” dedi.

Gürlek, soruşturmanın genişlemesinde etkin pişmanlıktan yararlananların da etkisi olduğunu dile getirdi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

YAKALAMA KARARI

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli, Ezgi Fındık ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu. Bu isimler arasında sosyal medya ünlüsü olarak bilinen "Cihanna" lakaplı Cihan Şensözlü yer aldı.

Öte yandan uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise gözaltına alındı.