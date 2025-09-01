Başsavcı Akın Gürlek'in evini soran motosikletli 2 şüpheli gözaltına alındı

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 2 motosikletli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in konutunun önüne geldi.

Şahıslar, orada bulunan polis memurlarına Başsavcı Gürlek'in evini ve evde olup olmadığını sordu. Daha sonra şüpheliler motosikletle oradan ayrılırken, görevlilerin haber vermesiyle şahıslar kısa sürede durdurulup yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.

