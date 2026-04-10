Başsavcı Fatih Dönmez: 169 ünlüde uyuşturucu maddeye rastlanıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez , gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dönmez; uyuşturucu soruşturmaları, suç örgütlerine, yasa dışı bahse ve haksız fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmeler yapıp son duruma ilişkin bilgi verdi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Kamuoyunda ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 255 ünlü hakkında işlem yapıldığını bildiren Dönmez, "Şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı." dedi.

169 şüphelide uyuşturucu madde rastlanıldığını sözlerine ekleyen Dönmez, "Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı." dedi.

Dosyada yeni operasyonların olacağına işaret eden Dönmez, "İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler." açıklamasında bulundu.

Amacın ifşa olmadığına işaret eden Başsavcı, "Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu." ifadelerini kullanıp narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırılan kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurulduğunu dile getirdi.

"Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik." diye konuşan Dönmez, "Ünlüler örnek alınan özenilen insanlar. Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz." dedi.

YASADIŞI BAHİS

Yasadışı bahisten elde edilen gelirlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında özellikle ödeme kuruluşlarına yönelik şüphelerin ele geçirildiğine işaret eden Dönmez, "Ödeme kuruluşlarına yapılan soruşturmalarımız var. Perde arkasında da örneğin yazılım hizmeti veren kuruluşlara da operasyon yaptık. Son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendik." diye konuştu.

255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 108'inin tutuklandığını sözlerine ekleyen Dönmez, "Pos tefeciliği suçuna iştirak eden ödeme kuruluşlarına yönelik işlemler sürüyor." dedi.

SPORDA BAHİS SORUŞTURMASI

Dönmez, sporda bahis soruşturmasında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldığını 56 şüpheli hakkında da dava açıldığını dile getirdi.

TFF'nin verilerine dikkat çeken Dönmez, "Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor." açıklamasında bulundu.

Bahis konusunda çok kapsamlı hazırlıklarının bulunduğunu dile getirip "Bahis konusunda büyük yeni soruşturmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek." diye konuşan Başsavcı Dönmez, "Biz elde ettiğimiz verilerden çok mutlu olduk. Bahis sisteminin tamamen çökertilmesine gidecek. Kapsamı çok geniş olacak, şimdiden söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI

Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artışına yönelik çalışmaları sürerken Dönmez bu konuya da değindi.

"Hepimizin cebini ilgilendiren temel gıda ürünlerinin fiyatıyla ilgili çalışmalar tarafımızca yürütülmektedir." diye konuşan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ticari hayatı da olumsuz etkilemeden hukuka uygun şekilde olağan dışı fiyat hareketlerini incelemeye aldık. Kırmızı, beyaz et ve sebzelerde oluşan fiyat hareketliliğini incelemeye aldık. Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonlu çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI

İsrail Konsolosluğu bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin de bilgi veren Dönmez, "Terör suçlarında o an o şüpheliye temas eden kim varsa incelemeye alınır. Şüpheli sayısı 16 ama 17-18 diye devam edebilir." diyerek şu an adliyeye getirilen başka şüpheli olmadığını söyledi.

BELEDİYEYE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü dile getiren Dönmez, "Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarının sonuna geldik." dedi.

Dönmez, iki hafta içinde iddianamenin yazılmasının beklediğini açıkladı.