Başsavcılık açıklama yaptı: Sıla bebeğin failleri tahliye mi edildi?

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğraması ve şiddete maruz bırakılması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin faillerinin tahliye edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.



Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemlerine başlanıldığı anımsatıldı.



Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A.’nın çocuğun cinsel istismarı suçundan, anne B.Y.’nin ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçlarından tutuklandığı ve hala cezaevinde oldukları belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



“Annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan birinin babası olan K.A. da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır.



Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde, S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren, şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden, suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.



Kamuoyunda Sıla bebeğin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”