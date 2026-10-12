Başsavcılık uyardı. Fon evrakları gizlilik ihlali

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , yürütülmekte olan fon soruşturmasıyula ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul , Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkereler gönderildiğini bildirildi.

Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin “gizli” ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görülmekte olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde düzenlenen ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır”