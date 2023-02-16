Başsavcılıktan açıklama: Antakya Yapı Denetim Müdürlüğü binası yıkılacak mı?

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki Antakya Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü binasının yıkılacağı, binadaki belgelerin yok edilerek delillerin karartılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde söz konusu binanın yıkılacağı, binadaki belgelerin yok edilerek delillerin karartılacağı, görevli cumhuriyet savcılarının izinde olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"BELGELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI"



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"İddia edilen binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadığı gibi, binada tespit edilen belgelere nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından alanda bizzat el konularak adliyemizde muhafaza altına alınmıştır. İlimizde görevli 41 cumhuriyet savcısına ek olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 104 cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiş olup cumhuriyet savcılarımız 7/24 nöbet esasına göre görev yapmaktadır. Delillerin karartıldığı ya da cumhuriyet savcılarının izne ayrıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir."

