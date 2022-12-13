Başsavcılıktan Adana'da hükümlüye kötü muamele iddiasına açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir hükümlüye kötü muamele iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü C.Ş’ye 20 Şubat 2022’de kötü muamelede bulunulduğuna dair haberlere istinaden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili 23.02.2022’de Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılan adli ve idari soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" denildi.