Başsavcılıktan "CHP'ye kapatma davası" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası açılması için Yargıtay'a başvuru yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" olarak suçlandığı iddianameyi anımsatan başsavcılık açıklamasında, iddianamedeki ayrıntılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı, parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü" tespitine yer verildi.

Açıklamada, Yargıtay'a bildirimde bulunulmasının gerekçesi şöyle sıralandı:

"- Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza (sistem) aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satılan alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiğini tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı,

- Suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştirildiği, soruşturma dosyamız kapsamında temin edilen USOM raporu uyarınca tespiti yapılan 11.360.412 vatandaşın güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütük verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı ve bu veriler üzerinden seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği, bu veriler ile de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl örgütü tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü, bu suretle demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı, parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü;

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasanın 68 ve 69’uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101’inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdiri ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmuştur."

"SEÇİM GÜVENİRLİĞİNİ ETKİLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALELER"

CHP'nin genel ve yerel seçim güvenirliğini etkilemeye yönelik süreklilik arz eden müdahalelerde bulunduğu savunulan açıklamada, "Adı geçen siyasi parti hakkında Anayasanın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmuştur." denildi.

“KAPATILMASINA YÖNELİK BİR TALEP SÖZ KONUSU DEĞİL”

Başsavcılığın, CHP'nin kapatılması için Yargıtay'a bildirimde bulunduğuna yönelik haberlerin anımsatıldığı açıklamada, "Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir." denildi.