Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu afişlerine yasak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve pankartların toplatılmasını istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve pankartlarının toplatılması istendi.
Karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, hakkında soruşturma yürütülen Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Alaattin Köseler'in afiş ve pankartlarının kentin çeşitli noktalarına asıldığı anlatıldı.
Başsavcılık, söz konusu afiş ve pankartların toplatılmasını istedi.
Yazıda, pankart ve afişleri asanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanması da talep edildi.
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