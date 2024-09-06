Başsavcılıktan hemşire Tuğba Koç açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olaya ilişkin bazı basın yayın organlarında yer verilen haberlerde, Koç'un bulunduğu aracın camının kırık olmasının nedeni, ayaklarında ayakkabılarının bulunmadığı, polise komşularının ihbarda bulunduğu gibi bazı iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlandığı, olay yeri ve otopsi incelemesi yapılarak, çevredeki kamera kayıtlarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, ihbarda bulunan kişinin Koç'un görümcesi B.K. olduğu bildirildi.



Aracın camının, hemşirenin kocası A.K. tarafından eşini ölü olarak görmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıklar karşısında üzüntü ve öfke ile kırıldığının güvenlik kamera kayıtlarında sabit olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Haberlerde maktulenin ayaklarının çıplak olduğu belirtilmiş ise de olay yeri incelemesi sırasında maktulenin ayakkabılarının ayaklarında olduğu, Tuğba Koç'un bulunduğu araca yönelik geriye dönük yapılan araştırmada aracın 3 günlük tüm hareketlerinin incelendiği, herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, olaydan önce eşler arasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen herhangi bir olayın bulunmadığı, olayın yaşandığı gece ve öncesinde Tuğba Koç'un ikametinde yüksek ses, bağırış ve kavga olduğuna dair herhangi bir ihbarın bulunmadığı, olayın sonrasında da Tuğba Koç'un komşularının ikamette yaşanan kavgayla ilgili beyanlarının bulunmadığı, maktulenin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup, soruşturma dosyasına yansımayan, dosyadaki veri bilgi ve delillerle doğrulanmayan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği, bu tür paylaşımlarda bulunan ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?



Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 3 Eylül'de, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu görmüş, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu.



Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirlemiş, olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülmüştü.



Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan eşi A.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.