Başsavcılıktan "Hüseyin Gün" açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in, Hüseyin Gün hakkında ortaya attığı iddiaları yalanladı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in, TBMM’de yaptığı konuşmada "casusluk" suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün’ün ceza infaz kurumundan izinsiz alındığı yönündeki iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Başsavcılık açıklamasında, şüphelinin ek deliller kapsamında İstanbul 12.Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla ceza infaz kurumundan çıkış işlemleri yapılarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi. Şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak istediğini belirttiği ve işlemlerinin ardından yeniden ceza infaz kurumuna gönderildiği ifade edildi. Söz konusu tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.
- Etiketler :
- Casusluk
- Dava
- Soruşturma