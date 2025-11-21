Başsavcılıktan "Taşlar" çetesi tespitleri: 24 ayrı silahlı eylem yaptılar

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Taşlar" ismiyle bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 33 sanık hakkında açılan davada, soruşturma aşamasında elde ettiği bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma dosyasında elebaşılığını "Ümit" lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın yaptığı "Taşlar" silahlı suç örgütünün, Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede mağdurları alıkoydukları, suçta kullanmak üzere araç yağmaladıkları, bu araçlarla çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları belirtildi.

Şüpheliler hakkında 6 ay süren iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandı.

TİKTOK VE INSTAGRAM'DAN CANLI YAYINDA SALDIRI

Dosyaya göre sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek husumetli oldukları karşı grup olan "Çapkanlar" silahlı suç örgütü ile sık sık silahlı çatışmaya girdikleri, bu eylemlerini TikTok ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak, birbirlerine gözdağı verdikleri tespit edildi.

Sanıkların silahlı suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri ve tapelere de yansıyan toplam 24 ayrı silahlı eylem tespit edildi.

"ESENLER'DEKİ HAKİMİYET İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR"

Soruşturma dosyasına giren emniyet raporunda, "Taş ailesine bağlı örgüt üyeleriyle Çapkan ailesine bağlı örgüt üyeleri arasında husumet olduğu, iki ailenin uyuşturucu madde satışı, yasa dışı bahis ve kart kopyalama suretiyle papara sistemi gibi olaylardan gayrı resmi maddi gelir sağladıkları" fibi tespitler yer aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, iki örgütün Esenler ilçesindeki hakimiyet için mücadele ettikleri, sanıkların eylemlerden önce ve eylemler sırasında sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yapmaya, eylemlerini övmeye ve yeni örgüt elemanları kazandırmaya yönelik "Esenler'in Sefiri Ümit Taş" şeklinde açıklamalarla, silahlı eylemlere ilişkin fotoğraf ve videolar paylaştıkları belirlendi.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek, Bakırköy 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

İddianamede, sanıkların "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" gibi suçlardan cezalandırılmasını isteniyor.