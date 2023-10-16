Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yargıdaki işleyişe ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği ihbar mektubuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun söz konusu iddiaları titizlikle araştıracağını, inceleme ve soruşturma sonucunda gerekli işlemleri tesis edeceğini söyledi. Somut delillerle ortaya konulan ve suç teşkil eden hiçbir iş ve eylemin karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Bakan Tunç, genelleme yapılıp, yargı teşkilatının tüm mensuplarını töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek açıklamalar ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

