Törene katılan Uçar, basın mensuplarının HSK'ya gönderdiği "Yargıdaki rüşvet iddialarıyla ilgili ihbar dilekçesine" ilişkin sorusu üzerine, dilekçenin kurula ulaştığını, baş müfettiş görevlendirildiğini, müfettişlerin çalışmalara başladığını söyledi.



"Yazdığım yazıda her şey açık." diyen Uçar, "Dilekçeyi neden şimdi yazdığınızda kamuoyunda tartışıldı." değerlendirmesi üzerine, tespitlerin yeni olduğunu kaydetti.

"Bunları öğrendiğinizde hemen harekete geçtiniz mi? Süreci anlatır mısınız?" sorusuna karşılık Uçar, tespitler üzerine hemen harekete geçtiğini belirterek, "Açıklama yapmam doğru olmaz, zaten dilekçede her şey ayrıntılı yazıyor." ifadesini kullandı.



İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Bakan Tunç, Gazze'de soykırım yaşandığını, İsrail'in kadın ve çocuk demeden sivilleri katlettiğini söyledi.

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işlendiğini, başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:



"Bir milleti, çocuk, kadın demeden sivilleri, yerleşim yerlerini bombardımana tutarsanız, bu savaş hukukunun içerisinde olmaz. Dolayısıyla bu bir soykırımdır. Üzülerek görüyoruz, bütün dünyanın gözü önünde bu soykırım gerçekleşiyor. Uluslararası kuruluşların sessiz kalması da maalesef dünyadaki adaletsizliği ortaya koyuyor."



"BM, YİNE SESSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"



Türkiye'nin bölgede barışın tesisi için yürüttüğü diplomatik çabaya da değinen Tunç, "Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugüne kadar olduğu gibi yine sessiz kalmaya devam ediyor." dedi.



BM'nin ateşkes önerilerinin reddedilmesinin insanlık adına bir ayıp olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:



"Özellikle insani yardım konusunun, insani yardım önergesinin bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından reddediliyor olması, ABD'nin vetosuyla bu kararların alınamıyor olması, insanlık adına utanç verici şeylerdir. 'Dünya beşten büyüktür' derken Cumhurbaşkanı'mız işte bugünler için söylüyordu. Daha adil bir dünya mümkündür derken bunun için söylüyordu.



Biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların hak ve hukuklarını savunmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü bütün dünyaya, İstanbul'dan, İstanbul il Başkanlığının da düzenlediği bir miting programı var, orada da bu haksızlıkları bütün dünya haykıracağız.



Şunu ifade etmek lazım, bu insanlık suçunu, bu soykırımı gerçekleştirenler, bu suçları işleyenler, önünde sonunda insanlık önünde hesap verecektir. Oradaki mazlumların kanı, hakkı yerde kalmayacaktır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin devletinin kurulması noktasındaki yüksek sesimizi de sürdürmeye devam edeceğiz."



"YARGI HER TÜRLÜ SUÇUN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDER"



Bakan Tunç, uyuşturucu ve suç örgütleri ile sosyal medyada tanınan bazı kişilere yönelik soruşturmalara ilişkin soru üzerine, "Basına intikal eden kişilerle ilgili olarak özellikle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan bir soruşturma söz konusu. Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verildi." dedi.



Bu kişilerin mal varlıklarına da tedbir uygulandığını ifade eden Tunç, tüm bu sürecin MASAK raporları da dikkate alınarak yargı tarafından dikkatle yürütüldüğünü bildirdi.



Bakan Tunç, "Şunu ifade edelim, özellikle sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı yönündeki eleştirilere kesinlikle katılmayın, bunlara inanmayın. Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider." ifadesini kullandı.



Tunç, son zamanlarda çeteler ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara da değinerek, tüm bu operasyonların yargı mensuplarının talimatlarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.



Yargının bundan sonra da her türlü suç örgütünün üzerine kararlılıkla gideceğini vurgulayan Tunç, "Bizim tüm hedefimiz, Türkiye'yi her türlü şiddetten, terörden, uyuşturucu tacizlerinden, çetelerden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmak." diye konuştu.