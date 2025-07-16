Başsavcıya tehdit davası: Ekrem İmamoğlu hakkında karar belli oldu

Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada karar belli oldu.

Başsavcıya tehdit davası: Ekrem İmamoğlu hakkında karar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan bugün hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu hakkında, 20 Ocak günü katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamalarıyla dava açılmıştı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Heyet, İmamoğlu'nu "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan bir  yıl 5 ay 15 gün, "tehdit" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, İmamoğlu'nun "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçundan ise oy birliğiyle beraatine karar verdi.

Başsavcıya tehdit davası: Ekrem İmamoğlu hakkında karar belli oldu - 1 Ekrem İmamoğlu

DAVADA NELER OLDU?

Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonunda yapıldı.

Üçüncü duruşma saat 10.00'da başladı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili de takip etti.

İmamoğlu savunmasında "Yargılanmamızı bile olması gereken mahkemede yapamıyoruz." dedi.

, daha önceki celsede duruşmanın Silivri'ye alınmasına tepki gösterip, davaya katılmamıştı.

SAVCI İLE İMAMOĞLU ARASINDA GERGİNLİK

Yargının siyasallaşmasına karşı mücadele ettiğini söyleyen İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna tepki gösterdi.

Duruşmada savcı ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik de yaşandı.
Savcı, İmamoğlu'na "Bana bakarak konuşmayın." dedi.

İmamoğlu ise "Savcıya bakarak konuşmak yasak mı?" diyerek yanıt verdi.

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