Bastığı kiriş kırılan hırsız 2 metreden aşağı düştü

İstanbul Avcılar'da arkadaşlarının yardımıyla tırmandığı evin penceresinden içeri girmeye çalışan hırsız, bastığı kirişin kırılması üzerine 2 metre yükseklikten yere düştü.

DHA 07.06.2021 - 13:00

Bastığı kiriş kırılan hırsız 2 metreden aşağı düştü

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Olay, 1 Haziran'da sabah saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bulunduğu sokağa gelen 3 şüpheli, birinci kattaki evin penceresinin açık olduğunu fark etti.

Şüphelilerden biri,  iki arkadaşının yardımıyla 2 metre yükseklikte bulunan evin penceresine tırmandı. Bu sırada bastığı kirişin kırılması üzerine şüpheli, yere düştü. Şüpheliler, yaşananların ardından olay yerinden kaçtı. Apartman sakinleri kırılan kirişi fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık girişiminin yaşandığını anlayan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

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