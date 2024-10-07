Bataklığa saplanan çocuklar için insan zinciri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyu çekilen gölette oynayan üç çocuk bataklığa saplandı. Çocuklar çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.

Bataklığa saplanan çocuklar için insan zinciri

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yaşları 7 ile 10 arasında değişen üç çocuk, iddiaya göre dün suyu çekilen gölette oynarken bataklığa saplandı.

Göletten çıkamayan çocuklar bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli yardıma koştu.

Çocuklar, insan zinciri oluşturularak tek tek göletten çıkarıldı.

Bataklığa saplanan çocuklar için insan zinciri - 1 Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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