Batan teknenin kaptanı Bartın'da da aranıyor

Kastamonu'nın Cide ilçesi açıklarında, 11 Ağustos’ta batan gezi teknesinde kaptan Öztürk Kürelioğlu kayboldu. Kürelioğlu'nun bulunması için Bartın’ın kıyı şeridinde de arama çalışması başlatıldı.

Batan teknenin kaptanı Bartın'da da aranıyor

Öztürk Kürelioğlu’nun kaptanlığını yaptığı 'Maviş' isimli gezi teknesi ,11 Ağustos'ta Gideros Koyu'nun açıklarında su alarak battı.

Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, bölgede bulunan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan (16) ise denizde kayboldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

DÜN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dün arama çalışmalarının 5’inci gününde Gideros Koyu'nun 1,5 mil açığında denizin dibinde Esmanur Gürcan ile Hülya Mütevelli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler sudan çıkarıldıktan sonra morga götürüldü. Hülya Mütevelli’nin bugün 'nun Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde, Esmanur Gürcan ise Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Sirke köyünde defnedileceği öğrenildi.

EKİPLER KUMSALDA DÜRBÜNLE DENİZ ÜZERİNİ İZLEDİ

Tekne sahibi ve kaptanı Öztürk Kürelioğlu’nun sürüklenmiş olabileceği ihtimaline karşı Gideros Koyu’na 5 kilometre uzaklıkta bulanan ’ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu ve Gökçekale sahilinde de arama çalışmalarına başlandı.

Samsun AFAD ekipleri, kıyıdan dürbünle deniz yüzeyini taradı. Teknenin battığı bölgede de havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

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