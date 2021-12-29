Batı Karadeniz Bölgesi için korkutan kuraklık açıklaması: Yağışlar azalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendiririlmesi Batı Karadeniz Bölge Toplantısı düzenlendi. Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, iklim değişikliğinin bitkisel üretime etkisi, iklim değişikliğinin yağışlara etkisi ve Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan illerdeki yağış miktarı değerlendirildi. Toplantıda konuşan Kastamonu Meteoroloji İl Müdürü Salih Yıldırım, bölgedeki yağışların her geçen yıl azaldığına dikkat çekti.



"BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDEKİ İLLERDE YAĞIŞLAR AZALIYOR"



Uzun yıllar yaptıkları ölçümlere göre Kastamonu’nun normal yağış miktarının 694,8 milimetre olduğunu açıklayan Yıldırım, son yıllarda yağış miktarında azalma olduğunu ifade ederek, "Sinop ilimizde de yağış miktarında azalma var. Sinop'ta 669,9 milimetre normal yağış miktarı mevcut. Zonguldak ilinde 939,8 milimetre yağış miktarı normali mevcut olup bu anlamda da azalma söz konusu. Bartın ilinde de aynı şekilde yağış miktarında azalma söz konusu. Karabük ilinde ise özellikle son 5 yılda yağış miktarının grafiğinin azaldığı göz önündedir. Bölgesel olarak bazı illerde yağışlar azalırken, bazı illerde de yağış miktarı artmaktadır” diye konuştu.

"EN FAZLA AZALMA VAN GÖLÜ, FIRAT-DİCLE NEHRİ İLE BÜYÜKMENDERES HAVZASI’NDA"



Havza bazlı yağış değerlendirmesine baktıkları zaman en fazla azalmanın yüzde 37,8 ile Van Gölü ile yüzde 34,6 ile Fırat-Dicle Nehri ve 32,8 ile Büyükmenderes Havzası’nda gerçekleştiğine dikkati çeken Yıldırım, “Yağışlarda en fazla artış yüzde 14,8 Doğu Karadeniz, yüzde 6,3 ile Meriç Ergene havzalarında gerçekleşmiştir. Marmara ve Batı Karadeniz havzalarında yağış normali civarında gerçekleşmiştir. Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarında bir yağış azalması söz konusudur. Yağışlarda en fazla azalma ekim, kasım ve aralık gibi son üç aylık dönemde en fazla azalma 62,4 ile Asi yüzde 60,3 ile Ceyhan ve yüzde 40,1 ile Seyhan havzalarında gerçekleşmiştir. Yağışlarda en fazla artış yüzde 56,5 ile Küçük Menderes ve yüzde 32,6 ile Gediz havzalarında gerçekleşmiştir. Batı Karadeniz havzalarında 34-22 arasında bir azalma söz konusudur" dedi.



"TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞLARDA AZALMA SÖZ KONUSU"



Yağışların azalması ile sıcaklıkların arttığını belirten Yıldırım, “Bölgesel olarak illerimize baktığımız zaman tüm bölgelerde yağışlarda azalma söz konusudur. Yüzde 10,1 ile yüzde 33,8 arasında yağışlarda azalma gerçekleşmiştir. Yağışlarda en fazla azalma Karabük ilinde gerçekleşirken en az azalma ise Bolu ilinde gerçekleşmiştir. Yağışlar azaldıkça sıcaklık da artmaya devam etmektedir. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Karabük ili için düzenli sıcaklık artışı söz konusudur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak zirai alanda tahminler, uygulamalar geliştirmekte ve düzenli meteorolojik bülten hazırlanmakta olup vatandaşların kullanımına sunmaktayız” ifadelerini kullandı.



Toplantıya Kastamonu’nun yanı sıra Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük ve Sinop illeri katıldı.