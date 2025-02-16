Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Batı 'in doğusunda, Zonguldak ve Kastamonu arasında rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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