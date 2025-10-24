Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarıda Batı Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Bartın’da, sabah saatlerinden itibaren ise Bolu ve Karabük’te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Yağışların; 24 Ekim 2025 günü 23.00 ile 25 Ekim 2025 23.00 saatleri arasında geçerli olacak.
- Etiketler :
- Meteoroloji
- Sağanak Yağış
- Karadeniz