Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce ve Bartın’da, sabah saatlerinden itibaren ise Bolu ve Karabük’te yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



Yağışların; 24 Ekim 2025 günü 23.00 ile 25 Ekim 2025 23.00 saatleri arasında geçerli olacak.