Batı Karadeniz ve Sakarya çevresi için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yarın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ile Sakarya çevrelerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi.

