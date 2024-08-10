Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için sağanak uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimleri, Kastamonu'nun batısı ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanağın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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