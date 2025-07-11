Batı serinliyor, Doğu 44 dereceleri görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin on tahminlerine göre hafta sonu, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.



Bugün rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



"HAFTA SONU SICAK OLACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu yurt genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi. Ancak özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek." dedi.

En yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacağını vurgulayan Çelik, il merkezlerinde hava sıcaklıklarının 43 ila 44 dereceleri bulacağını ifade etti.



Bazı kentlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle:



- Balıkesir 32 derece.



- İstanbul 30 derece.



- Denizli 39 derece.



- İzmir 36 derece.



- Adana 36 derece.



- Ankara 37 derece.



- Sinop 32 derece.



- Amasya 37 derece.



- Artvin 31 derece.



- Erzurum 31 derece.



- Van 29 derece.



- Diyarbakır 43 derece.



- Gaziantep 42 derece.