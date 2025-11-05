Batı Trakya'da deprem: Edirne'de de hissedildi

Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre, yerel saatle 09.16'da kaydedilen depremin merkez üssü İskeçe’nin 12 kilometre kuzeybatısı, derinliği ise yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM EDİRNE'DE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün Edirne'ye 140 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Edirne'de yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada depremi hissettiklerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.