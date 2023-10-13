Batman Belediyesi işçi alımı kura sonuç duyurusu: Batman Belediyesi işçi alımı isim listesi nasıl öğrenilecek?

Batman Belediyesi Personel A.Ş'de istihdam edilecek 200 beden (180 Erkek, 20 Kadın) işçisi için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların tamamlanması ardından gözler kura çekim tarihi ve isim listesine çevrildi. Peki, kura sonuçları açıklandı mı? Batman Belediyesi işçi alımı isim listesi nasıl öğrenilecek?

Batman Belediyesi işçi alımı kura sonuç duyurusu: Batman Belediyesi işçi alımı isim listesi nasıl öğrenilecek?

Belediyesi Personel A.Ş'de istihdam edilecek 200 beden (180 Erkek, 20 Kadın) işçisi alımının kura yöntemiyle yapılacağı duyurulmuştu. 

Batman Belediyesi işçi alımı kura sonuç duyurusu: Batman Belediyesi işçi alımı isim listesi nasıl öğrenilecek? - 1

KURA DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Batman Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde istihdam edilecek 180 Erkek, 20 Bayan beden işçisi alımı için başvuru süreci tamamlanmıştır. Şartları sağlayan 4584 Erkek, 1401 Bayan adayın başvurusu kabul edilmiştir.

13.10.2023 Cuma günü saat 09.30 da noter huzurunda ve BatmanBelediyesiWebTv youtube kanalında canlı yayın ile yapılacaktır. Yapılacak ön kura ile 720 Erkek ve 80 Bayan adayın isimleri belirlenecektir.

Kura Çekim Adresi; Batman Belediyesi Spor Kompleksi (Eski Kadın Kompleksi); Gültepe Mahallesi, Beşikçi Caddesi No:21 Merkez/BATMAN" denildi. 

İşmi alımı listesinin https://www.batman.bel.tr/ adresinden ilan edilmesi bekleniyor. 

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