Batman Çayı'ndan 250 metre hayalet ağ çıkarıldı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı balık avının önlenmesi amacıyla Batman Çayı'nda çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Balpınar beldesi mevkisinde yapılan denetimlerde, 250 metre uzunluğunda yasa dışı balık avında kullanılan hayalet ağ tespit edilerek sudan çıkarıldı.

BALIKLAR SUYA BIRAKILDI

Yapılan kontrolde, ağa takılı halde bulunan balıklar suya bırakıldı.

Ağ imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Açıklamada, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

