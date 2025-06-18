Batman-Hasankeyf yolunda feci kaza

Batman-Hasankeyf kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir adama otomobil çarptı. Kazada 49 yaşındaki adam öldü.

Batman-Hasankeyf yolunda feci kaza

Batman-Hasankeyf kara yolunda gece saatlerinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan'a çarptı.

Ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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