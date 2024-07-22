Batman Havalimanı'nda polis kazara meslektaşını vurdu

Batman Havalimanı'nda yolcu olan komiser yardımcısı, silah kontrol noktasından tabancasını alacağı sırada görevli polis memuru tarafından kazara vuruldu.

Batman Havalimanı'nda polis kazara meslektaşını vurdu

Edinilen bilgilere göre, TK-4115 sefer sayılı uçakla Ankara'dan 'a gelen komiser yardımcısı M.A.D., silah teslim noktasına gelerek tabancasını almak istedi. M.A.D., burada görevli memuru F.D. tabancayı kontrol bidonu içerisine doğrultup kontrol ettiği esnada silahın ateş alması sonucu kazara bacağından yaralandı.

Komiser yardımcısı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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