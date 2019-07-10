Batman merkezli iki ilde terör örgütü DAEŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce DAEŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek veya engellemek için çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan ve DEAŞ terör örgütü talimatları doğrultusunda barınma, buluşma, toplantı yapmak ve örgüte eleman kazandırmak amacı ile ilimizde ideolojik eğitim verilmesi için bir hücre evi kurulduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul ilinde ikamet eden F.E. isimli şahsın yönlendirmesi ile bahse konu hücre evini temin eden M.N.K isimli şahıs, ilimize Erzurum ve Diyarbakır illerinden geldiği tespit edilen D.T. ve H.B. isimli şahıslar ile ilimizde ikamet eden 4 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli şahıs ilimizde ve İstanbul'da yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından 9 Temmuz 2019’da adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahıstan 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şahıs ise tutuklanmıştır.’’