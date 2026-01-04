Batman Sason'da okullar tatil mi? 1 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle taşıma kapsamında olan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, olumsuz hava şartlarının muhtemel risklerine karşı tedbir amacıyla ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitim dahilinde olan okullarda eğitime öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.



SON 20 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI



Batman’da Meteoroloji verilerine göre son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimi etkisini sürdürüyor.

Kent merkezine yakın ilçelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Kozluk ve Sason ilçelerinin kırsal kesimlerinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde çatılarda biriken karların çökme riskine yol açtığı, hatta bazı çatıların çöktüğü bildirildi. Kar yağışıyla birlikte yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son dört gün içerisinde toplam 4 bin 800 kilometrelik yol ağının kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldığı ifade edildi. Karla kaplı köy ve mezra yollarında çalışmaların devam ettiği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

Yetkililer, özellikle buzlanmanın oluştuğu kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.