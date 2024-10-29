Batman'da 1 milyon balık göle bırakıldı

Batman'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir milyon yavru Şabut Balığı, Ilısu Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Batman'da 1 milyon balık göle bırakıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

"Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi Projesinin alt projesi olan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilmiş olan 1 milyon adet yavru Şabut Balığı Ilısu Baraj Gölü Hasankeyf ilçesi mevkisine bırakıldı." denildi.

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