Batman‘da 1 yaşındaki bebek pencereden düştü

Batman'da 2’nci kattaki evin penceresinden düşen 1 yaşındaki bebek, ağır yaralandı.

Batman‘da 1 yaşındaki bebek pencereden düştü

Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı İrmi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 2’nci katındaki dairede bulunan M.A.S. isimli , bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Düşme sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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