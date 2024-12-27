Batman‘da 1 yaşındaki bebek pencereden düştü

Alınan bilgilere göre olay, Batman merkeze bağlı İrmi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 2’nci katındaki dairede bulunan M.A.S. isimli bebek, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Düşme sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 1 yaşındaki bebek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.