Batman'da 23 yıl hapis cezası olan firari yakalanarak tekrar cezaevine teslim edildi

Batman'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalanarak cezaevine geri gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 25 Ekim 2024 tarihinde Batman ili mülki sınırları içerisinde 1 yıldır cezaevi firarisi, 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ. isimli şahıs yakalanarak Batman T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir" denildi.