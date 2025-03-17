Batman'da 5 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da bir araçta yapılan aramada, 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde polis ekiplerince alınan istihbari bilgi doğrultusunda bir hafif ticari araç takibe alındı.
Bir süre takip edilen arac sürücüsüne, Batman istikametine doğru seyretmeye başladığı sırada polis ekipleri tarafından "dur" ihtarında bulunuldu.
Durdurulan hafif ticari araçta arama yapan ekipler siyah poşetlere doldurulmuş 5 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Sigaralara el koyan polis ekipleri, araçta bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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